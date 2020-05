Spostamenti tra Regioni ok dal 3 giugno. Ma andamento contagi ancora sotto osservazione

Confermata la data del 3 giugno anche per l’apertura dei confini nazionali ai paesi europei, al termine della riunione di Governo a palazzo Chigi, mentre per il momento è fissata al 15 giugno quella per gli spostamenti in paesi extra Ue.

Una decisione presa sulla scorta dei dati forniti dall’Istituto superiore di sanità spingono verso la riapertura completa del paese, che metterebbero in evidenza come non vi siano, al momento, situazioni critiche. Fino a martedì, però, l’andamento della curva epidemiologica continuerà ad essere monitorato, per tenere sotto controllo eventali colpi di coda del virus dopo l’avvio della fase 2 del 18 maggio.