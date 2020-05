Stagione di prosa, per i rimborsi c’è tempo fino al 18 giugno

Teatro Gioco Vita, in ottemperanza alle norme vigenti relative al contrasto e contenimento del Covid-19, prosegue la sospensione dell’attività iniziata il 22 febbraio scorso.

Ecco alcune informazioni circa il rimborso dei biglietti racchiuse in una nota stampa:

“Per gli spettacoli annullati e/o in attesa di recupero, le disposizioni prevedono il solo rimborso tramite voucher di pari importo al titolo di acquisto – spiega Teatro Gioco Vita -. L’art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, convertito in L. 27/2020, così come modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020, (pubblicato in GU n. 128 del 19/5/2020) prevede che la durata dei voucher sia di 18 mesi. La data termine per la richiesta del voucher (per tutti gli eventi annullati fino a 19 maggio) è il 18 giugno 2020. Come da DPCM, salvo eventuali proroghe, dopo tale data gli attuali biglietti e abbonamenti non convertiti in voucher purtroppo non potranno essere rimborsati e non avranno validità anche nel caso della ripresa successiva della recita”.

“Teatro Gioco Vita – continua la nota – ringrazia tutti gli spettatori e abbonati che hanno deciso o decideranno di sostenere il teatro aderendo all’iniziativa #iononchiedoilrimborso”.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Abbonamenti – Gli abbonati potranno richiedere il rimborso degli spettacoli non goduti entro e non oltre il 18 giugno 2020. Il rimborso sarà effettuato mediante l’emissione di un unico voucher pari al valore dei ratei degli spettacoli non goduti, che potrà essere utilizzato entro un 18 mesi dalla sua emissione per tutti gli spettacoli organizzati da Teatro Gioco Vita.

Biglietti – Gli spettatori in possesso di biglietto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre il 18 giugno 2020. Il rimborso sarà effettuato mediante l’emissione di un voucher pari al valore del biglietto e che potrà essere utilizzato entro 18 mesi dalla sua emissione per tutti gli spettacoli organizzati da Teatro Gioco Vita.

“Le richieste di rimborso – spiega Teatro Gioco Vita – potranno essere inviate, entro il 18 giugno 2020, esclusivamente utilizzando la piattaforma on-line dedicata e interamente gestita da Vivaticket, nostro partner di biglietteria, che seguirà l’emissione e la consegna dei voucher ed è a disposizione per eventuali richieste di assistenza. Attraverso la procedura guidata presente sul portale, sarà possibile presentare la propria richiesta in autonomia. I voucher, una volta emessi, verranno inviati all’indirizzo e-mail utilizzato al momento della richiesta di rimborso. Gli spettatori sprovvisti di indirizzo e-mail potranno comunque ritirare i propri voucher in formato cartaceo alla riapertura della biglietteria. Si invita in ogni caso il gentile pubblico a conservare il proprio abbonamento o il proprio biglietto anche dopo la richiesta di voucher, poiché necessario a completare la procedura di rimborso, come richiesto dalle autorità. Per tutti gli aggiornamenti si invita il gentile pubblico a seguire il sito internet www.teatrogiocovita.it e le pagine social di Teatro Gioco Vita”.

“La Biglietteria di Teatro Gioco Vita – si legge sempre nella nota – per informazioni è attiva a partire da mercoledì 27 maggio (orari di apertura: da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12). L’accesso sarà consentito a una persona per volta, con l’obbligo di indossare le protezioni individuali. Si prega comunque di privilegiare i contatti via e-mail e telefonici negli orari di apertura”.

E-mail: biglietteria@teatrogiocovita.it

Telefono: 0523315578