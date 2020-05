Stop strisce blu, Aci Piacenza “Prolungare il provvedimento fino al 31 luglio”

Stop al pagamento delle soste sulle strisce blu, Aci Piacenza chiede all’amministrazione Barbieri di prolungare il provvedimento fino al 31 luglio, data fissata per il termine dell’emergenza.

Al momento il pagamento della sosta, così come alcune modifiche all’orario della Ztl, resteranno in vigore a Piacenza fino al 31 maggio. “Considerata la difficile situazione economica, determinata per famiglie e imprese dall’emergenza Covid-19, come ACI Piacenza abbiamo inviato stamattina al Sindaco di Piacenza la richiesta di prolungare al 31 luglio prossimo, data presunta di cessazione dell’emergenza, la sospensione del pagamento della sosta nelle strisce blu su tutto il territorio comunale e il prolungamento alla medesima data dell’attuale normativa di accesso alla ZTL” fa sapere Aci.

“Dando atto al Sindaco di avere già accolto la nostra precedente richiesta, che ha portato all’adozione delle facilitazioni per gli automobilisti ad oggi vigenti, ci è sembrato un atto doveroso anche a favore delle categorie del commercio, dei pubblici esercizi e della ristorazione, particolarmente segnate dalla condizione che stiamo vivendo. Ci auguriamo che provvedimenti in tale direzione vengano assunti anche dagli altri Comuni della Provincia di Piacenza”.