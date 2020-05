Storie che sono anche la tua, il podcast che prova a immaginare il “dopo”

Andrà davvero tutto bene? Come ci immaginiamo il nostro “giorno dopo”? Cercheremo di restare aggrappati alle nostre vecchie abitudini o ci adatteremo al nuovo?

“Storie che sono anche la tua” è un podcast ideato scritto e realizzato da Giulio Costa, psicologo e psicoterapeuta, che darà voce alle storie di scrittori, fotografi, illustratori, ma anche di persone comuni come medici, insegnanti, commercianti e sportivi, per riflettere su come il Covid-19 e il distanziamento sociale hanno impattato sulla nostra quotidianità e su come, a partire da adesso, ci immaginiamo il nostro domani. In ogni episodio saranno trattati temi e dinamiche che mai come in questi mesi ci hanno messo alla prova: dal rapporto con il cambiamento al riconoscimento della fragilità, dalla progettualità del futuro agli attacchi di panico, dalla creatività come risorsa, all’insegnamento e l’uso dei social. Tutto ciò letto attraverso lo sguardo di chi abita lungo quel tratto di via Emilia tra la prima zona rossa del Lodigiano e Piacenza.

Gli episodi di Storie che sono anche la tua saranno disponibili ogni venerdì mattina a partire dal prossimo 8 maggio su tutte le principali piattaforme: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. (nota stampa)