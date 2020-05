Stragliati e Rancan (Lega) “Regione aiuti maggiormente gli Hospice”

“La Regione aiuti, vista l’emergenza sanitaria in atto, l’attività di assistenza che gli Hospice sono chiamati a fronteggiare per una diminuzione drastica delle entrate per i settori privati e associazionistici e l’aumento dei costi come sanificazioni, acquisto materiale protettivo”.

Lo chiedono, in una interrogazione presentata alla Giunta regionale, i consiglieri della Lega Valentina Stragliati, Matteo Rancan, Daniele Marchetti, Simone Pelloni e Fabio Bergamini. “Vogliamo – affermano – mettere in guardia la Regione dal rischio che minori risorse possano causare un mancato servizio. I Centri Residenziali per le Cure Palliative (Hospice) – spiegano – sono dedicati ad accogliere pazienti, oncologici e non, in fase avanzata di malattia, che non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente o stabilmente. Tra gli obiettivi dei centri – rilevano i consiglieri della Lega – occorre segnalare il miglioramento e la diversificazione dell’assistenza sanitaria, nonché lo sviluppo di modelli organizzativi e gestionali innovativi per l’erogazione delle prestazioni previste in attuazione della programmazione sanitaria regionale e il miglioramento della compatibilità tra soddisfacimento dei bisogni e risorse umane e finanziarie impiegate”.

“Il costo giornaliero – rilevano gli esponenti Lega – medio di un degente presso un Hospice è pari (circa) ad euro 270,00, mentre la tariffa giornaliera erogata dalla regione Emilia-Romagna è pari a circa euro 197,00. Gli esponenti della Lega ricordano nella loro interrogazione che il deficit di bilancio è solitamente fronteggiato dall’intervento costante del mondo dell’associazionismo, dei privati e dei Comuni. Tuttavia l’emergenza sanitaria in atto comporterà una diminuzione drastica delle entrate per i settori privati e associazionistici che solitamente coprivano i deficit degli Hospice e per questa ragione la Regione è chiamata a un maggiore sforzo”.