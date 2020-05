Stragliati (Lega) alla Regione “Dove sono i 10mila tamponi al giorno annunciati dalla Giunta?”

“Che fine hanno fatto i 10.000 tamponi anticoronavirus al giorno annunciati dalla Giunta?” A chiederlo, in un’interrogazione rivolta all’esecutivo regionale, sono i consiglieri della Lega Daniele Marchetti, primo firmatario, la piacentina Valentina Stragliati, Fabio Bergamini e Simone Pelloni.

“Fra il 23 e il 24 maggio sono stati testati, tramite tamponi, 2.980 soggetti con un numero di tamponi pari a 4.494. Fra il 24 e il 25 maggio sono stati testati, tramite tamponi, 1.185 soggetti con un numero di tamponi pari a 23.052: si tratta – scrivono i leghisti – di numeri molto distanti dai 10.000 tamponi laringo-faringei al giorno promessi dalla Giunta regionale”. “Gli ultimi dati – aggiungono – riferiscono che solo in alcuni casi si toccano numeri vicino ai 5.000 e nella maggior parte delle giornate i tamponi effettuati non arrivano a 3.000. La Regione ha annunciato più volte che entro la fine del mese di maggio 2020 sarebbe arrivata a 10.000 al giorno ma, ad oggi, i test reali sono la metà”.

“Da qui l’atto ispettivo – dichiarano i consiglieri Lega – per sapere dall’esecutivo regionale se l’annuncio dei 10.000 tamponi giornalieri sia da intendersi come mera propaganda o se la possibilità di vedere un numero tale di tamponi giornalieri vedrà mai un riscontro nei fatti; se siano emersi problemi nell’effettuazione dei tamponi, visto il numero esiguo di quelli effettuati e viste le intenzioni più volte annunciate, e quali azioni si introdurranno per raggiungere l’obiettivo dei 10.000 tamponi al giorno”.