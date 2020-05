Tagliaferri (FdI) “Far riprendere al più presto i tirocini in Regione”

“Far riprendere al più presto i tirocini e prevedere, come ha fatto la Regione Lombardia, un sostegno a chi è stato danneggiato dalla sospensione di questa offerta formativa a causa del lockdown imposto dalla pandemia”. A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta regionale, è il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda “come in Emilia-Romagna lo stop ai tirocini abbia interessato 15 mila persone”.

“Da qui – le sue parole – la richiesta all’esecutivo regionale per sapere se la questione sia stata posta e trattata in sede di Conferenza Stato-Regioni, se e in quali tempi si pensi di intervenire per riattivare i tirocini oggi sospesi e se e quando saranno stanziate risorse finanziarie adeguate allo scopo”.