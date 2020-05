Tagliaferri (FdI) “Giunta regionale istituisca un fondo a sostegno dello sport dilettantistico”

“La Giunta istituisca un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche alle prese con le conseguenze economiche del lockdown”.

A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi). “Lo sport – le sue parole – non significa solo competizione, ma assume un’importante valenza educativa e formativa, di rispetto delle regole e degli altri: oltre a rappresentare un fenomeno sociale importantissimo, costituisce un’opportunità unica per garantire il benessere individuale e collettivo e il miglioramento degli stili di vita. L’attività sportiva riveste anche un importantissimo ruolo di prevenzione sanitaria, se si pensa all’aumento dei casi di obesità, anche in età precoce, e alle malattie cardiocircolatorie, che colpiscono soprattutto le persone anziane”.

“L’esecutivo regionale – chiede Tagliaferri – intende istituire un fondo regionale a favore delle associazioni sportive dilettantistiche affinché queste continuino ad essere attive nel nostro territorio e continuino a svolgere il loro importante ruolo sociale per il benessere psicofisico di tutti gli emiliano-romagnoli, a partire dai più giovani, agli adulti e a tutela della terza età?”.