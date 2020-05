Tagliaferri (FdI) “Potenziare la sanità territoriale con investimenti straordinari”

“Potenziare la sanità territoriale con investimenti straordinari”. A chiederlo, con un’interrogazione, è il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che afferma: “la gestione dei primi pazienti Covid-19 nel pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza è diventata, peraltro, oggetto di inchiesta da parte della Procura e l’8 marzo 2020 si è palesata la necessità di ampliare la recettività dei pazienti e liberare rapidamente posti letto per acuti negli ospedali (terapie intensive, sub intensive, malattie infettive, pneumologia, degenze ordinare) e si è disposto che fossero individuate dalle Agenzia di tutela della salute, fra le altre, anche Residenze sanitarie assistenziali da dedicare all’assistenza a bassa intensità dei pazienti Covid positivi”.

Tagliaferri denuncia anche come “la gestione dell’emergenza Coronavirus in Emilia Romagna abbia mostrato una falla funzionale del sistema sanitario regionale, come attualmente organizzato e gestito, evidentemente sottostimato dal punto di vista qualitativo e quantitativo, penalizzato e portato al collasso da scelte politiche errate”.

“Da qui l’atto ispettivo – dice Tagliaferri – per sapere se l’esecutivo regionale intenda potenziare le risorse umane del sistema sanitario regionale e inoltre garantire premialità agli operatori sanitari delle strutture pubbliche impegnate direttamente nella gestione dell’emergenza e quali misure si intendono intraprendere fin da subito per potenziare la sanità territoriale, anche elaborando un sistema di prevenzione per il controllo del territorio”.