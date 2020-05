Tagliaferri (FdI) “Regione rimborsi spese mascherine ai volontari della Protezione Civile”

“La Regione rimborsi ai volontari della Protezione civile che stanno operando nell’emergenza Covid-19 le spese sostenute per mascherine e altri dispositivi di protezione individuale”.

A chiederlo, con un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta, è il consigliere Giancarlo Tagliaferri (Fdi).

“A normativa statale vigente – sottolinea -, questi operatori ricevono solo i rimborsi per “spese vive” quali vitto e trasporto, ma non per le “nuove necessità” imposte dal coronavirus”.

“Da qui l’atto ispettivo – dice Tagliaferri – per sapere se l’esecutivo regionale intenda stanziare risorse per risarcire i volontari della Protezione civile che hanno acquistato mascherine. Nel documento si chiede anche se si possano impiegare questi operatori in attività di sanificazione di esterni”.