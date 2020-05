Tagliaferri (FdI) “Regione sostenga i Progetti utili alla collettività”

“L’Emilia-Romagna segua l’esempio di altre Regioni, in primo luogo la Lombardia, e sostenga i Puc, i Progetti utili alla collettività”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che sottolinea come “risulti utile valorizzare, integrandoli fra loro, i diversi interventi del sistema di welfare offerti a livello comunale, regionale e nazionale. Alcune Regioni hanno promosso numerose occasioni di formazione per amministratori e funzionari di Enti locali volte ad approfondire e diffondere la conoscenza dei procedimenti per la programmazione e l’implementazione dei Progetti utili alla collettività (Puc), nonché alla condivisione delle buone prassi e delle opportunità derivanti dall’attivazione di detti progetti”.

“Da qui l’atto ispettivo – dice Tagliaferri – per sapere se l’esecutivo regionale intenda promuovere, favorire e coordinare in prima persona le buone prassi dei Comuni emiliano-romagnoli dirette a valorizzare le opportunità dei Progetti utili alla collettività, con particolare attenzione a quelli attinenti all’emergenza Covid-19, come, ad esempio, le iniziative di cui all’’Ambito sociale’ del punto III dell’Allegato I del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2019, e se intenda promuovere, mediante un’azione comunicativa capillare, strutturata e continuativa, presso i Comuni l’impiego dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nei Progetti utili alla collettività, oltre che candidarsi come partner pubblico per i Comuni al fine di promuovere e attuare i Puc”.