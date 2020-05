Tagliaferri (FdI) “Sospendere bollette di utenze domestiche e commerciali”

“Sospendere le bollette di utenze domestiche e commerciali e ridurre gli oneri di sistema e trasporto in modo da tagliare i costi attualmente insostenibili a fronte delle mancate entrate di famiglie e impese”.

È quanto chiede il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (FdI) in una risoluzione presentata in Assemblea legislativa.

“I dati parlano da soli – commenta Tagliaferri – in Emilia-Romagna al 14 aprile 2020 risultano 66 mila lavoratori interessati alla cassa integrazione in deroga. Un numero enorme al quale vanno aggiunti imprenditori artigiani e commercianti che hanno dovuto chiudere per l’emergenza Coronavirus e ancora non possono riaprire le loro attività. A fronte delle crescenti difficoltà che non troveranno immediate risposte con le parziali riaperture del 4 maggio – continua il consigliere – è un atto dovuto, ma certo non una soluzione, la proroga fino al 17 maggio del blocco ai distacchi di luce gas e acqua per i clienti domestici morosi dedica dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (Arera). Si potrebbe certamente fare di più se il Governo decidesse un ragionevole taglio degli oneri di sistema e di trasporto che gravano sulle utenze. In attesa di vedere cosa verrà deciso in proposito credo che sospendere il pagamento delle bollette di acqua luce e gas sarebbe opportuno esattamente come è stato fatto fino a fine aprile per gli 11 comuni della cosiddetta ‘zona rossa’. Si pensi poi all’aumento dei consumi domestici avvenuto in questi mesi di obbligata permanenza a casa”.

“Di qui le richieste all’esecutivo regionale – le parole di Tagliaferri – per sapere se intenda attivarsi nei confronti del Governo per sostenere la richiesta di sospensione delle bollette almeno fino al 30 settembre 2020, inserendo l’obbligo di rateizzazione automatica degli importi per il successivo pagamento. La Giunta – conclude – si esprima anche circa il taglio in bolletta degli oneri di sistema e trasporto e gestione che potrebbero così ridurre gli importi dovuti”.