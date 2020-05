Taglio e cura del prato: tutti i vantaggi di acquistare prodotti e accessori online

Qualsiasi spazio verde necessita di essere mantenuto sempre ben curato e in perfetto ordine, attraverso una corretta e regolare manutenzione, soprattutto per quanto riguarda il taglio delle superfici erbose.

Che si tratti di un giardino, di un parco o semplicemente di una distesa erbosa in campagna, un prato perfetto e tagliato a regola d’arte trasmette una piacevole sensazione di armonia, eleganza e serenità. Naturalmente, per raggiungere un ottimo risultato, è opportuno premunirsi di tutto il necessario, e soprattutto disporre di attrezzi e accessori dalle eccellenti prestazioni e di ottima qualità, sia in ambito privato che professionale.

Il taglio del prato può richiedere l’utilizzo di attrezzi diversi, in base alle dimensioni, alla conformazione, alla pendenza, alle caratteristiche del terreno e alla lunghezza dell’erba da eliminare. Per essere sicuri di acquistare strumenti di qualità, è opportuno affidarsi a marchi di riferimento del settore, molti dei quali disponibili anche online su piattaforme dedicate, come, ad esempio, l’ecommerce di Oleo-mac.

Si parla di un’azienda che propone un assortimento ampio e completo di attrezzature per il giardinaggio che permettono non solo di tagliare l’erba, ma di provvedere a tutte le operazioni di manutenzione del giardino: dalla potatura, al taglio delle siepi, alla preparazione del terreno, alla pulizia e all’irrigazione.

Affidarsi ad uno store online per acquistare accessori e prodotti per l’attività di giardinaggio consente all’utente di consultare tutte le specifiche tecniche degli articoli di proprio interesse con un semplice click, così poi da scegliere quello più idoneo alla tipologia di lavoro da svolgere.

Ogni ordine effettuato online generalmente viene recapitato entro pochi giorni all’indirizzo inserito in fase di registrazione. I migliori siti e-commerce, come appunto quello di Oleo-Mac, offrono, inoltre, la possibilità di usufruire di sconti e promozioni interessanti permettendo così al privato o al professionista di risparmiare sul prezzo di listino.

Tagliaerba precisi e potenti per un prato perfetto

L’attrezzo indispensabile per il taglio dell’erba, anche per prati di grandi dimensioni, è il classico rasaerba, che permette di lavorare con rapidità, ottenendo come risultato una distesa erbosa uniforme e dell’altezza desiderata.

I tagliaerba sono disponibili nella versione a batteria, elettrica o dotati di motore a scoppio: in base al tipo di alimentazione e alla potenza consentono di effettuare il taglio anche su prati molto estesi e di muoversi su terreni irregolari o in pendenza.

Per un piccolo prato è ideale il tagliaerba elettrico: leggero, pratico e silenzioso, è perfetto anche in un contesto urbano. Ovviamente, questo tipo di tagliaerba richiede la presenza di una presa di corrente elettrica da giardino o di un generatore portatile.

I modelli a batteria, invece, consentono di lavorare tranquillamente anche su distese erbose di medie dimensioni. Garantiscono una buona autonomia di taglio e sono comunque molto silenziosi e maneggevoli.

I tagliaerba a scoppio sono dispositivi dalle caratteristiche semiprofessionali o professionali, che garantiscono prestazioni elevate, resistenza all’uso e lunga durata nel tempo. Costituiscono la soluzione migliore per effettuare il taglio dell’erba su prati di dimensioni considerevoli. Ovviamente, il peso del macchinario e le necessarie operazioni di lubrificazione e manutenzione del motore a scoppio richiedono che venga impiegato soltanto da utilizzatori esperti.

Per muoversi agevolmente sui prati più grandi, un’alternativa al tagliaerba tradizionale può essere costituita dal trattorino, molto utile anche per portare con sé attrezzi e materiali, dotandolo dell’apposito carrello.

Decespugliatori per risultati di livello professionale

Per chi ama la precisione e nelle operazioni di manutenzione delle aeree verdi desidera una qualità professionale, un attrezzo immancabile è il decespugliatore, che permette di effettuare finiture precise lungo il bordo dei prati e di liberare il terreno da erba alta o fitta, piccoli arbusti, erbacce e sterpaglie, rapidamente e con ottimi risultati.

Con il decespugliatore è possibile mantenere in perfette condizioni gli spazi tra le aiuole, le zone di sottobosco, i terreni molto irregolari e tutte quelle aree in cui non è consentito lavorare con un normale tagliaerba.

Per utilizzare un decespugliatore con efficacia occorre una minima esperienza, tuttavia i modelli elettrici sono facili da usare, motivo per cui risultano adatti a tutti. In caso di un utilizzo intensivo o semiprofessionale, invece, si consigliano i decespugliatori a scoppio, anche nella versione da portare a spalla, che garantiscono una lunga autonomia di lavoro e offrono una potenza considerevole.

Il decespugliatore offre, infine, il vantaggio della versatilità: grazie ai suoi numerosi accessori, infatti, consente di effettuare diversi lavori, dal taglio delle siepi, alla potatura di piccoli alberi, alla pulizia del prato dalle foglie secche, garantendo una perfetta manutenzione del giardino.