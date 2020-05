Tennistavolo, il settore giovanile della Teco Corte Auto terza realtà nazionale

La stagione è terminata in anticipo, ma la musica non cambia: per il tennistavolo Cortemaggiore arrivano solo soddisfazioni. Dopo la conferma della prestigiosa Coppa Italia di serie A-1, dalla Fitet è arrivata anche quella del terzo posto nazionale per quanto riguarda il settore giovanile nella speciale classifica “Elia Mazzi”. La Teco Corte Auto, primo club in Emilia Romagna, ha chiuso dietro solamente a Castelgoffredo e Torino.

CATEGORIA IUNIORES – Barani Arianna, Roncallo Valentina, Solis Villao Nathalia, Cappuccio Costantino, Armani Francesco, Conti Francesco, Melilli Gabriele, Rizzi Luca

CATEGORIA ALLIEVI – Armani Lorenzo, Baroni Dylan, Hu Giovanna, Massari Giulia, Di Sebastiano Sofia

CATEGORIA RAGAZZI – Benassi Alessandra, Hu Elisa, Solis Villao Illary, Di Giovanni Giada, Di Giovanni Aurora, Bragadini Andrea, Calarco Pietro, Melilli Francesco, Conti Carlo, Elaaziry Anas, Elaaziry Mohamed , Elaaziry Yllias

CATEGORIA GIOVANISSIMI – Galli Lorenzo, Barani Andrea, Hu Jessica

CLASSIFICA FINALE

1 CASTELGOFFREDO (MN)

2 TORINO

3 CORTEMAGGIORE ( PC)

4 VERZUOLO (CN)

5 CASAMASSIMA (BA)

6 VALLECAMONICA (BS)

7 KRAS TRIESTE

8 FORLI

9 S ESPEDITO (NA)

10 FRASSATI (NA)

11 GENOVA

12 PRATO

13 ENNA

14 EUREKA (ROMA)

15 RANDAZZO (CT)

16 VILLA D’ORO (MO)

17 PISA

18 REGALDI NOVARA

19 MURAVERA

20 TREVISO