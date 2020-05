Terme Baistrocchi, dal 25 maggio scatta la Fase 2

Lunedì 25 maggio riparte la stagione termale delle Terme Baistrocchi di Salsomaggiore Terme (Pr). Sarà possibile tornare ad usufruire di tutte le cure in totale sicurezza. Lunedì 25 maggio riapriranno anche il reparto di fisioterapia (trattamenti manuali e strumentali) e il reparto dedicato ai massaggi benessere.

Ecco tutte le informazioni utili per accedere alle Terme Baistrocchi in totale sicurezza.

Il reparto cure del centro termale Il Baistrocchi, in viale Matteotti, 31 a Salsomaggiore Terme (Pr) da lunedì 25 maggio sarà aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 13:00.

Per accedere allo stabilimento sarà necessario munirsi di mascherina e sarà obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata a partire da sabato 23 maggio, telefonando al numero 0524-574411 oppure inviando mail a info@termebaistrocchi.it

La prenotazione obbligatoria consentirà di evitare assembramenti e di poter godere dei benefici delle nostre cure termali in piena sicurezza. La struttura è stata interamente sanificata e gli spazi allestiti in modo da rispettare le normative sul distanziamento sociale

Le cure erogate nel nostro centro termale hanno una valenza terapeutica, riabilitativa e di prevenzione riconosciuta dallo Stato nella cura e nella riabilitazione delle patologie osteo-articolari e delle affezioni delle vie aeree superiori, patologie ginecologiche e del sistema vascolare periferico.

Le Terme Baistrocchi dispongono inoltre di un direttore sanitario e di uno staff medico a disposizione per qualsiasi necessità.

Quanto costa un ciclo di cure termali?

Dietro presentazione di impegnativa medica si paga soltanto il ticket!

Come accedere a fisioterapia e massaggi?

E’ necessario prenotare il proprio trattamento telefonando al numero 0524-574411 o mandando una mail a info@termebaistrocchi.it.