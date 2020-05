Terminata l’asfaltatura di Via Chiavenna. Tassi “Ripreso a pieno ritmo il programma dei lavori”

Dopo via Pace, anche Via Chiavenna ha un nuovo asfalto.

I lavori, iniziati lunedì, si sono conclusi ieri e hanno permesso di riportare la strada del quartiere Capitolo a condizioni di decoro e sicurezza.

Dopo il blocco dei cantieri determinato dall’emergenza sanitaria, il Comune ha ripreso da questa settimana il programma di interventi di manutenzione straordinaria e il piano di lavori pubblici che interesseranno nel corso dei prossimi mesi molte zone della città.

“Al Capitolo – evidenzia l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – l’intervento su Via Chiavenna era particolarmente atteso e, anche per questo, l’abbiamo programmato non appena abbiamo potuto riprendere il piano di lavori dopo l’emergenza Covid”.

“Allo stesso modo, abbiamo già iniziato e saranno completati entro lunedì, tempo permettendo, i lavori su Via Rogerio, che versava in condizioni di particolare degrado. Man mano continueremo a realizzare quel piano di interventi con il quale l’Amministrazione Barbieri punta a riqualificare molte strade e marciapiedi, dalle frazioni al centro, con l’obiettivo di consegnare ai piacentini una città più bella, fruibile e sicura”.