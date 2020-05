Territorio, dalla Regione 6 milioni per i Consorzi di Bonifica

Dissesto idrogeologico e bonifiche: dalla Regione Emilia Romagna pronti interventi di oltre 15milioni. A presentare il piano triennale è stata l’assessore Irene Priolo, intervenuta questa mattina nel corso di un’audizione nella commissione Territorio, ambiente e mobilità, presieduta da Stefano Caliandro.

Nello specifico – informa la Regione – si tratta di nuove opere di bonifica per 3,8milioni (destinatari i Consorzi di Bonifica), di manutenzione straordinaria degli impianti di bonifica per 2,2milioni (destinatari sempre i Consorzi di Bonifica), interventi di sistemazione idraulica per 7,9milioni (destinataria Aipo) e interventi di sistemazione della costa per 1,5milioni.

“Si tratta di circa 80 interventi che interessano opere e impianti molto importanti per nostro territorio e che confermano l’impegno dell’amministrazione regionale per la vita dei cittadini”, spiega l’assessore Priolo.