Tragico incidente a Caorso, si schianta contro un muro e muore 57enne

Tragico incidente nella mattinata di sabato 9 maggio a Caorso (Piacenza), perde la vita un 57enne di Cadeo.

Un furgone cassonato è uscito di strada schiantandosi contro il muro di un’abitazione in via Togliatti poco dopo le 8. Alla guida un uomo di 57 anni che è deceduto nonostante l’arrivo dei soccorsi del 118 e di una squadra dei vigili del fuoco da Piacenza. Sul posto i sanitari della Pubblica di Monticelli hanno richiesto l’intervento dell’elicottero sanitario di Parma, ma purtroppo per l’uomo, deceduto nel violento impatto, non c’è stato nulla da fare: le complicate manovre di estrazione hanno permesso solo di recuperarne la salma.

Da chiarire le circostanze del grave sinistro, sul posto per i rilievi i carabinieri di Monticelli.