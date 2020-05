“Troppi assembramenti e persone senza mascherina. Rischiamo di tornare in fase uno”

Troppi assembramenti e persone senza mascherina. Così non va, ammonisce il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri.

Il rischio è di vanificare tutti i sacrifici fatti in questi due mesi dalla comunità, e far ripiombare Piacenza in fase 1, invece di iniziare la fase 2 e far ripartire l’economia del nostro territorio.

“Era comprensibile che con la concessione della passeggiata e dell’attività motoria ci sarebbe stato – dice Barbieri – dell’entusiasmo da contenere. Ma quello che ho visto non va affatto bene: c’erano situazioni fuori regola, gruppi di persone, che non sono consentiti. Addirittura c’è chi ha tentato di giocare a palla in piazza Cavalli. Questo – ribadisce – non è possibile. Abbiamo trascorso due mesi assistendo all’impegno di medici e sanitari, al dolore delle famiglie, non possiamo vanificare questi sforzi”.