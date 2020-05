Un lenzuolo bianco al capannone di Calendasco per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone

Un lenzuolo bianco esposto sulla facciata del Capannone “Rita Atria” di Ponte Trebbia, confiscato alla mafia e acquisito dal comune di Calendasco (Piacenza).

Anche l’amministrazione municipale, insieme a Libera, hanno aderito all’iniziativa lanciata su scala nazionale in occasione dell’anniversario della strage di Capaci di 28 anni fa. “Aderiamo alla commemorazione nazionale in memoria del sacrificio del giudice Giovanni Falcone, delle altre persone che con lui hanno perso la vita e di tutte le vittime della mafia – afferma il sindaco Filippo Zangrandi -. È significativo ricordarlo in un luogo che porta il nome di Rita Atria, testimone di giustizia a cui i ragazzi di Calendasco hanno deciso di intitolare il capannone: il lenzuolo bianco è il nostro grazie a chi, come Giovanni Falcone, ha fatto la propria parte nella lotta alla criminalità organizzata. Il suo esempio insegna a ciascuno di noi di fare sempre la propria parte anche nella vita quotidiana, senza mai rinunciare ad assumersi responsabilità individuali e collettive”.

Con il primo cittadino, era presente la referente di Libera Piacenza Antonella Liotti. “Esporre il lenzuolo bianco al Capannone di Calendasco ha un valore simbolico molto alto – afferma -. Falcone aveva fortemente voluto la legge sulla confisca dei beni ai mafiosi: per lui era importante studiare i flussi economici per colpire la mafia, era fondamentale “seguire l’odore dei soldi”. La storia di questo luogo, e della sua restituzione alla comunità, nasce proprio dall’impegno di uomini e donne di giustizia che hanno seguito la sua intuizione”.