Una primavera senza matrimoni “Ma l’anno prossimo sarà boom”

In questi due mesi di lockdown imposti per la pandemia da Coronavirus, tra i settori più colpiti il comparto legato alle cerimonie nuziali che in Italia conta un giro d’affari da 15 miliardi di euro all’anno. Molte aziende del settore matrimoni ed eventi privati si sono viste falcidiare il proprio fatturato anche dell’80% rispetto al 2019. (fonte: agenzia di stampa Agipress).

Abbiamo chiesto a Gianna Dodici, titolare dell’Atelier Donne di Moda, negozio di abiti da sposa in via Giacomo Morigi a Piacenza, di raccontarci quali prospettive attende per il futuro.

Dal 9 marzo scorso siete stati costretti anche voi a chiudere, come avete vissuto queste settimane?

“Sono stati 2 mesi interminabili. La sera dell’8 marzo, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte decretò il lockdown, era chiaro che la situazione era grave. Tuttavia non mi aspettavo una tempistica così lunga per la riapertura”.

Avete avuto molte disdette da parte delle clienti?

“Non disdette, ma date rimandate. Le coppie non hanno rinunciato a sposarsi, si sono trovate obbligate a posticipare la data delle nozze. I matrimoni slittano da 6 mesi a oltre un anno: tutta la primavera 2020 è saltata e l’estate è totalmente incerta. Adesso, sebbene sia stato concesso da parte delle Autorità la celebrazione dei matrimoni, le coppie non se la sentono di farlo indossando mascherine, con una dozzina di invitati, stando attenti a mantenere le distanze. Il giorno del matrimonio è senza dubbio quella data che diventa uno dei ricordi più belli della vita, non vogliono farlo a queste condizioni. È vero che l’amore va oltre però essendo il giorno che tutte le spose sognano di viverlo come una fiaba”.

Qual è la differenza rispetto agli anni scorsi?

“Adesso è tutto fermo. I matrimoni slittano e le spose non vengono nemmeno in negozio per provare gli abiti, questo clima le rattrista. L’anno prossimo assisteremo ci sarà un boom di cerimonie nuziali. Prevedo che il 2021 sarà decisamente intenso: ho clienti che mi raccontano di essere già adesso in difficoltà a fissare la data delle nozze. Chiese, location, catering stanno ricevendo telefonate per prenotazioni”.

Qual è il momento migliore per sposarsi?

“Io consiglio sempre di sposarsi alle fine dell’anno anche perché ritengo che convolare a nozze in inverno sia suggestivo e affascinante. Tuttavia il matrimonio celebrato tra la primavera e l’estate piace di più perché dà la possibilità di vivere gli spazi all’aperto”.

Come sarà riaprire lunedì 18 maggio?

“Ritengo che le misure di apertura siano state tardive. Non è stato accettabile non sapere fino all’ultimo quali esattamente le dinamiche da attuare in vista del lunedì. Nè per noi commercianti né per i clienti”.

Qual è il suo consiglio alle future spose?

“Ho allestito una vetrina con i colori della bandiera dell’Italia, credo ci sia bisogno di unità nazionale. Sono sempre stata una persona ottimista seppur con i piedi per terra. In queste settimane ho sempre consigliato di vedere positivo, perché vivo questo ambiente dell’Atelier nel quale i sogni delle ragazze si realizzano, ed è bellissimo. Quindi sono sempre positiva in quanto vivo le loro emozioni, e quindi poterle rassicurare in questo momento è per loro molto importante contare anche su di me”.