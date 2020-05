Uniti per Podenzano “Abbassare le aliquote di tassazione per aiutare le famiglie in difficoltà”

“Abbassare le aliquote della tassazione e differire i termini delle imposte per aiutare famiglie e attività”.

Sono le richieste per Podenzano (Piacenza) – riportate in una nota stampa – che arrivano dai Consiglieri del gruppo di minoranza “Uniti per Podenzano”, Raffaella Boselli, Elena Murelli, Katia Sala e Riccardo Sparzagni.

“Occorre – il loro appello – attivare strumenti quali interventi straordinari non ripetibili ed alternativi a quello del mero sostegno economico sociale, offrendo uno strumento innovativo che possa diluire nel tempo le criticità economiche correlate ai danni provocati dall’emergenza Covid19”. Proponiamo – aggiungono i consiglieri – di fornire risorse con una reciproca assunzione di responsabilità legata sia alla disponibilità del Comune a garantirle, sia a quella dei beneficiari che dovranno restituirle”.

Dal gruppo di minoranza, come detto, anche la richiesta di “un abbassamento delle aliquote di tassazione, aumentate nel corso di questo mandato dalla maggioranza. Chiediamo inoltre che tutte le risorse destinate ad attività, manifestazioni ed eventi ricreativi vengano orientate a sopperire alle necessità delle famiglie”.

Il consigliere Sparzagni, Fratelli d’Italia, evidenzia: “In gioco c’è il nostro futuro. A Podenzano la chiusura delle attività ha messo in ginocchio gli artigiani e i negozi vicinali, favorendo le grandi catene di distribuzione. Auspico che l’Amministrazione assuma una politica di sostegno alle imprese e di aiuto alle famiglie intervenendo nella gestione dei figli per quei genitori che stanno riprendendo l’attività lavorativa. Per il 2021 è previsto un crollo delle nascite, conseguenza delle incertezze, delle paure e delle improvvise difficoltà economiche diffuse dalla crisi. La politica deve impegnarsi in risposte certe e tempestive”.

La consigliera Elena Murelli, Lega, afferma che: “Il Governo ha stanziato misure insufficienti, senza coraggio e solo di facciata che non danno nessun aiuto concreto ad imprese e famiglie. Il Comune che invece vive il territorio e conosce le esigenze dei suoi cittadini sa come aiutare a ripartire. Certo non è semplice dopo questi anni di continui tagli alle amministrazioni pubbliche ma ci sono attività previste nel bilancio che sono rimandate i cui fondi potrebbero essere usati per sostenere le famiglie, le imprese e soprattutto le attività locali. Ecco perché iniziative come la sospensione della TOSAP o l’allargamento degli spazi pubblici per il mantenimento delle distanze sociali sono un piccolo esempio di attenzione verso le nostre realtà”. E aggiunge: “Solo ripartendo e sostenendo il tessuto locale, le piccole attività, le relazioni familiari si può uscire da questa pandemia per non farla diventare una crisi economica e sociale”.

I consiglieri chiedono inoltre “che si valorizzino i risultati che progressivamente vengono raggiunti attraverso la raccolta fondi avviata dal Comune mettendo in evidenza sul sito comunale gli importi raggiunti e l’utilizzo che ne viene fatto, così da coinvolgere maggiormente i cittadini nell’iniziativa. Con queste proposte – il commento finale – rinnoviamo la disponibilità per un confronto e scambio di idee con l’amministrazione comunale per il bene del territorio Podenzanese”.