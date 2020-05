I residenti di via Marinai d’Italia a Piacenza, coadiuvati dal Comitato Rete, hanno ripulito completamente i box Acer, eliminando rifiuti di vario genere. “Rimangono solo le carcasse delle automobili – spiegano -, per cui si richiede ancora un intervento del Comune”.

“Con questa azione – dichiara il presidente del Comitato Rete, Manuel Radaelli – i residenti dimostrano, ancora una volta, di tenere al luogo in cui vivono. Per questo oggi è stata svolta un’azione di pulizia dei garage, da tempo abbandonati. Ora manca solo l’eliminazione delle automobili abbandonate e una sanificazione di tutta l’area. Inoltre, in mezzo ai rifiuti, abbiamo trovato una famiglia di ricci. Non abbiamo esitato a contattare l’associazione Piacenza Wildlife Rescue Center, la cui volontaria prontamente è venuta a prendersi cura degli animali. Non ci aspettavamo proprio di trovarci di fronte anche a questo fatto”.

Foto 2 di 2



“È positivo – chiude Radaelli – che tanti residenti con cui non siamo soliti avere contatti siano spontaneamente scesi a dare un aiuto prezioso in questa operazione di decoro, l’ennesima tra l’altro. Questo dimostra che chiunque abiti qui ha voglia di tornare alla normalità, in attesa che le istituzioni facciano pervenire la loro risposta alle nostre richieste.”