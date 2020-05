Via Pace, concluso l’intervento di sistemazione e asfaltatura

Si è concluso l’intervento di sistemazione e riasfaltatura di Via Pace. Lo annuncia il Comune di Piacenza in una nota, in cui spiega che l’intervento “previsto nell’ambito del programma di ripristini dei manti stradali, a seguito della posa del teleriscaldamento da parte di Iren, ha permesso di restituire alla perfetta fruizione la strada che collega Via Scalabrini con Piazza Duomo e i Chiostri”.

“Già dal mese di marzo – fa sapere Marco Tassi, assessore ai Lavori Pubblici di Piacenza – a fronte dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni governative e regionali in vigore, molti cantieri sono stati fermati, anche per l’impossibilità per le aziende di rifornirsi e movimentare le materie prime, quali ad esempio il bitume per asfalti. L’ordinanza regionale del 24 marzo, che ha prescritto per la nostra provincia misure di contenimento del contagio ulteriormente restrittive, ha permesso solo interventi di massima urgenza. Da lunedì 4, abbiamo provveduto a riprogrammare immediatamente i primi cantieri, che interesseranno nei prossimi giorni, tra le altre, via Rogerio e via Roma, con interventi particolarmente attesi e che abbiamo dovuto rimandare a fronte dell’emergenza epidemiologica. Riprende così il programma di lavori pubblici che l’amministrazione Barbieri ha voluto per restituire ai piacentini una città più bella, ordinata e sicura”.