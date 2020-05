Via Roma, ripartono i lavori di pavimentazione stradale. Divieto di sosta e traffico limitato

Ripartiranno la prossima settimana, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Roma, conseguenti all’intervento di estensione del teleriscaldamento.

Lo fa sapere con una nota il Comune di Piacenza, che informa: dalle 8.30 di lunedì 11 maggio, alle ore 24 di domenica 24, nel tratto di via Roma tra via Carducci e via Cavour sarà istituito il divieto di circolazione, con la sola eccezione dei residenti e titolari di posto auto, che potranno transitare in relazione allo stato di avanzamento del cantiere. Sono inoltre esclusi dal divieto i veicoli che debbano raggiungere il parcheggio San Martino, che – in base alle diverse fasi dei lavori – sarà accessibile da via Cavour o da via X Giugno. Contestualmente, infatti, sarà revocato il senso unico di marcia nel tratto di via Roma tra via Cavour e vicolo S. Pietro, via X Giugno e l’area di posteggio. Nel tratto di via X Giugno tra via Gregorio X e via Roma, invece, sarà invertito il senso di marcia, con direzione consentita da via Roma verso via Gregorio X.

Varrà per tutti il divieto di sosta, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto di via Roma tra via Carducci e via Cavour. I mezzi del trasporto pubblico verranno deviati su percorsi alternativi. Qualora i lavori terminassero prima del previsto, sarà immediatamente ripristinata la viabilità ordinaria.