Viabilità provinciale, limitazioni al traffico sulla Padana Inferiore e la Salsediana

Viabilità provinciale, nei prossimi giorni previste alcune limitazioni alla circolazione. Ecco nel dettaglio le indicazioni del servizio Viabilità della Provincia di Piacenza

Strada provinciale n. 10R Padana Inferiore – Sono programmati lavori di ripresa della segnaletica orizzontale lungo la Strada Provinciale n.10 R Padana Inferiore in vari tratti. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone il senso unico alternato, regolato da movieri, dal 26.05.2020 al 29.05.2020, dalle ore 9 alle ore 17 lungo la Strada Provinciale n.10 R Padana Inferiore in tratti vari nei Comuni di Piacenza, Caorso e Monticelli d’Ongina.

Strada provinciale n. 31 Salsediana – Sono programmate le lavorazioni di posa di una condotta della linea del gas metano nel comune di Alseno, lungo la strada provinciale n. 31 Salsediana. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone il senso unico alternato, regolato da movieri e/o impianto semaforico, dal 26.05.2020 al 15.06.2020, dalla progressiva km 9+360 circa alla progressiva km 10+340 circa, nel territorio del Comune di Alseno..