Sarà un week end con tempo stabile e temperature miti nel piacentino.

Sabato 2 maggio il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche nuvola sui rilievi e, nelle ore pomeridiane, anche in pianura; bel tempo domenica, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 12 e i 26 gradi.

Prevalenza di tempo stabile anche all’inizio della prossima settimana per la permanenza del campo di alta pressione, con temperature stazionarie con minime sui 14/15 gradi e massime sui 23/24 gradi.