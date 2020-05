Weekend a due facce a Piacenza: sereno o poco nuvoloso sabato, pioggia domenica.

Secondo le previsioni Arpae, infatti, sabato 9 maggio la giornata sarà segnata da tempo stabile, con temperature massime in pianura fino ai 26 gradi. Peggiora domenica 10 maggio: al mattino in pianura è atteso molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; nel pomeriggio molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate.

Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 18 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 19 °C sui rilievi e 25 °C in pianura.