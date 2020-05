Zanichelli (5 Stelle) “Quattro Comuni piacentini ancora non iscritti all’Anagrafe nazionale”

“L’articolo 13 bis del “Decreto Rilancio” prevede la trasmissione telematica dei dati nascita/morte attualmente effettuata con modalità cartacea, da compilare manualmente da parte di medici e strutture sanitarie e da inviare al Comune per la registrazione e immissione nel sistema ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) in un’ottica di velocizzazione e sburocratizzazione del sistema esistente. È importante quindi che tutti i comuni che non vi hanno ancora provveduto aderiscano all’Anagrafe Nazionale”.

Così in una nota il deputato Davide Zanichelli (Movimento 5 Stelle). “Con l’avvento del Coronavirus – spiega – ci si è resi ancora più conto di quanto sia importante la tempestività nella trasmissione di dati e la velocizzazione dei processi di comunicazione. Con ANPR i Comuni possono dialogare tra loro in maniera veloce, omogenea e con un’unica fonte di dati per i cittadini, idonea a consentire a questi ultimi di ottenere vantaggi importanti quali per esempio la richiesta di certificati anagrafici in tutti i comuni, cambio di residenza più semplice ed immediato, nonché la possibilità di ottenere certificati da un portale unico”.

“Già a settembre – prosegue – avevo sollecitato alcuni Comuni del Piacentino, ancora non iscritti, ad abbracciare questa importante innovazione e con soddisfazione ho constatato che molti di questi hanno già avviato il processo. Altresì i comuni di Castel San Giovanni, Agazzano, Farini, Coli non si sono ancora dotati di questo strumento. Ancora una volta quindi, pur conscio delle difficoltà dei tempi, rinnovo l’invito in tal senso, soprattutto alla luce delle mutate condizioni che il nostro Paese si trova a dover affrontare. I Comuni possono usufruire di vantaggi economici per l’adeguamento messi a disposizione contributi finanziari messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica tramite i fondi Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 semplificando numerose funzioni per i cittadini”.