5 tra i migliori ebook per il trading Forex

Quali sono i migliori libri per il trading? È una domanda che tutti i trader si sono fatti almeno una volta. Sicuramente è una ricerca molto comune tra quelli meno esperti o che desiderano migliorare la propria conoscenza dei mercati e del loro funzionamento.

Non è affatto facile stilare una classifica dei migliori ebook sul trading, perché dipende molto dal tipo di trader e dal mercato in cui si opera, oltre agli obiettivi individuali di ognuno. In questo elenco abbiamo deciso di concentrarci sugli ebook per il trading Forex, ottimi per cominciare a fare trading in questo affascinante mercato.

Ovviamente i libri sono solo un valore aggiunto, in quanto niente può battere l’esperienza concreta ormai facilmente accessibile date le numerose app per il trading disponibili, anche gratuite. Alcuni dei libri sono gratuiti, altri no, ma tutti sono decisamente accessibili. È importante ricordarsi che si tratta di un’opportunità di investimento, non di un costo, come ogni altra occasione di formazione.

Currency trading for dummies – Mark Galant e Brian Dolan ($18)

Currency trading for dummies ($18) – Probabilmente uno dei migliori libri sul mercato valutario. Offre un’ottima base su come funziona lo scambio di valute senza trascurare validi approfondimenti sull’analisi tecnica e suggerimenti su come operare nel Forex considerando l’influenza di altri mercati come l’azionario o le materie prime.

Forex per commercianti principianti – Financeillustrated.com

Forex per commercianti principianti (gratuito) – Come abbiamo detto, niente batte l’esperienza. Questo ebook gratuito sul trading finanziario prende questa frase alla lettera e mira a insegnare come conquistare il mercato appoggiandosi a un’app per il trading gratuita. È adatto a tutti i trader meno esperti, che avranno l’occasione di unire conoscenze teoriche su analisi fondamentale e tecnica all’esperienza diretta scambiando valute tramite l’app.

FOREX TRADING – Teoria e pratica del trading online – Giovanni Del Toro

Forex Trading – Teoria e pratica del trading online ($9.99) –Si tratta di un ebook sul Forex semplice ma completo, perfetto per tutti coloro che vogliono acquisire le prime basi sul trading valutario con un libro non eccessivamente impegnativo. È ricco di esempi concreti e suggerimenti utili per cominciare a investire da casa in un batter d’occhio.

How to day trade for living – Andrew Aziz

How to day trade for living ($3.79) – Tra le tipologie di trading più amate e ricche di opportunità c’è il cosiddetto day trading. Si tratta dell’apertura e chiusura di posizioni non oltre le 24 ore. L’autore si concentra su una filosofia che mira a insegnare tecniche sfruttabili fin da subito. Ricco di strategie, aiuta a creare abitudini da applicare ogni giorno per garantire un profitto costante nel tempo.

Naked Forex – Alex Nekritin e Walter Peters

Naked Forex ($47.42) – Questo ebook si concentra su un approccio diverso al trading: mira a fornire strategie ad alta probabilità di successo senza l’utilizzo di indicatori tecnici. Prima che fossimo invasi da trading algoritmico e da calcolatori vari, i trader operavano senza tecniche complesse e indicatori analitici. Questo libro torna alle origini e insegna al trader come operare in modo semplice e intuitivo basandosi solo sul grafico dei prezzi.

Sia se si è del tutto nuovi al mondo Forex sia se si cercano nuove strategie efficaci per il trading, bisogna sempre sfruttare ogni occasione per migliorare le proprie capacità come trader. Comprare un libro sul trading o scaricare un ebook sul Forex gratuito è il primo passo verso un’operatività più consapevole e, ovviamente, più redditizia. Buona lettura!