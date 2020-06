A Carpaneto Imu rinviato a settembre per i cittadini in difficoltà

Il Comune di Carpaneto (Piacenza) mette in atto un ulteriore rimedio volto a fronteggiare la crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria.

Dopo il rinvio delle scadenze Tari e Cosap (rispettivamente per rifiuti e occupazione suolo pubblico) è la volta dell’intervento sulla Imu, e cioè l’imposta sugli immobili. Per alleggerire la situazione dei contribuenti, resa particolarmente onerosa dagli effetti della pandemia, l’Amministrazione ha posto in essere una soluzione finalizzata ad andare incontro a chi effettivamente abbia subito contraccolpi, lasciando però al riparo la stabilità del bilancio comunale. Il meccanismo ordinario prevede la scadenza dell’acconto al 16 giugno. Questa è stata lasciata inalterata; tuttavia, chi ha avuto perdite economiche causate dall’emergenza può effettuare relativa dichiarazione mediante un modulo, che verrà reso disponibile a breve, e ottenere di pagare questa rata entro il 30 settembre, senza incorrere in sanzioni o interessi.

Il Sindaco Arfani sottolinea: “In questo modo puntiamo a garantire equità e stabilità. Rinviare de plano la scadenza non sarebbe stato equo, in quanto avrebbe beneficiato anche chi non ha subito contraccolpi economici a causa della crisi. Inoltre, avrebbe rappresentato un rischio per il bilancio, che sarebbe stato privato di una delle voci più importanti di entrata. Così, invece, facciamo sì che lo strumento venga messo a disposizione di chi effettivamente ne ha necessità, dando potere ai nostri Uffici di effettuare tutte le verifiche necessarie a impedire abusi”.

L’Assessore al Bilancio Mario Pezza conferma che “le Casse comunali risentiranno inevitabilmente degli effetti dell’emergenza sanitaria con minori entrate, che potranno essere stimate prima dell’assestamento attraverso le dichiarazioni dei cittadini presentate entro il 31 luglio. In questo modo si tenta di non far mancare al bilancio l’entrata dell’Imu nei tempi ordinari, in attesa di adeguare il regolamento alla nuova tassazione che prevede l’abolizione della Tasi e di studiare altre modalità di assistenza economica in base alla somma stanziata dal Ministero ad inizio giugno”.

Nuova viabilità al parcheggio delle scuole – Nelle scorse settimane è stato completato il riordino della viabilità nei parcheggi delle scuole di Carpaneto. Piazzale Caduti è stato sistemato in collaborazione con la società concessionaria delle aree, che ha provveduto a ridisegnare i posti auto su progetto concordato con il Servizio Lavori Pubblici: è stato rappezzato l’asfalto e sono state sistemate le aree verdi all’ingresso del parcheggio: i posti auto sono aumentati da 80 agli attuali 92, con quattro posteggi riservati ai disabili.

Realizzando quanto contenuto nel progetto approvato dall’Amministrazione comunale, è stato poi completamente rifatto il parcheggio antistante le scuole dell’infanzia e il nido: i posti auto sono stati disegnati ai lati lasciando una corsia centrale, che dovrà essere percorsa in un’unica direzione. E’ stato realizzato un nuovo ingresso da via Franchini e i due collegamenti tra questo parcheggio e quello di piazzale Caduti sono stati chiusi: i posti auto sono passati da 44 a 64 e sono state ricavate tre comode postazioni per i pulmini delle tre scuole davanti agli ingressi carrai.

L’assessore Pezza commenta così: “In questo modo si è cercato di evitare ingorghi tra i veicoli nei momenti di punta, in quanto le autovetture dei genitori dovevano uscire ed entrare tutte dal medesimo varco: ora, uscendo in due punti ben separati, la circolazione interna dovrebbe essere più fluida, i percorsi pedonali e ciclabili rimangono immutati e il flusso di veicoli si allontanerà da questi ultimi e stazionerà in uscita direttamente in via Franchini. Ringrazio tutto l’Ufficio tecnico, perché la soluzione adottata dovrebbe risolvere una problematica segnalata da tempo e, nell’attesa di collegare via Franchini alle lottizzazioni in corso che avranno sbocco direttamente sulla strada provinciale di Castell’Arquato, questa è sicuramente la migliore. Un altro motivo di soddisfazione è quello di aver aumentato del 25% i posti auto in un’area limitrofa al centro, che potranno essere utilizzati comodamente nelle giornate dei mercati e in occasione dei prossimi eventi. I lavori di segnaletica orizzontale proseguiranno nei prossimi giorni in altre zone del capoluogo”.

“Si tratta di una parte del progetto di rivisitazione della circolazione e della segnaletica nel capoluogo e nelle frazioni – sottolinea il Sindaco Arfani – che è già iniziato con il tracciamento e la realizzazione di piste ciclopedonali. E’ prevista la realizzazione di una seconda e ulteriore fase per questo: un nuovo progetto per piste ciclabili e pedonali è stato approvato e speriamo venga a breve cantierato. Ciò si accompagnerà al miglioramento di diversi attraversamenti nel capoluogo e nelle frazioni, per la loro messa in sicurezza. Puntiamo, inoltre, a rivedere alcuni problemi di traffico nel centro storico, per renderne più fluida la circolazione”.