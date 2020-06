A Castel San Giovanni taglio del nastro per il nuovo spazio Enel

Apre le saracinesche per la prima volta in un territorio fortemente colpito dall’emergenza sanitaria Covid-19, il nuovo Spazio Enel di Castel San Giovanni: è stato inaugurato questa mattina (25 giugno) il nuovo punto vendita, guidato da Denis Bricchi, alla presenza del sindaco Lucia Fontana, e della responsabile degli Spazi Enel partner Emilia Romagna Marche, Nadia Servino.

Presso il nuovo Spazio Enel di Castel San Giovanni, situato in corso Matteotti 59 e aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 15 alle 18.30 (il sabato dalle 9 alle 12.30), i clienti potranno richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che, con più di 13 milioni di clienti, è leader del mercato libero dell’energia. Inoltre saranno a disposizione i nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

Per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza del pubblico e dei propri operatori in linea con la normativa vigente, all’interno del negozio, si potrà accedere solo se muniti di guanti e mascherina mentre gli ingressi saranno scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. (nota stampa)