A Fiorenzuola il cinema riparte all’aperto, da luglio il Capitol “trasloca” nel Chiostro dell’ex asilo Lucca.

L’annuncio viene riportato sulla pagina Facebook del cinema Capitol. Le proiezioni riprenderanno ai primi di luglio, con una rassegna dedicata al “Cinema dell’irriverenza e dell’anarchia”, per “riassaporare il respiro della libertà dopo i tempi bui del lockdown” viene anticipato.

La prima pellicola sarà “Il ritratto negato” di Andrzej Wajda, “che narra di come Stalin impose il “lock down” alla creatività artistica, pretendendo che l’arte fosse asservita al popolo”. Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma completo.

