“A Roma con Alberto Sordi”: il libro di Nicola Manuppelli che celebra i 100 anni del mito del cinema italiano

“E’ da qui che inizia la storia. Dal numero sette di una palazzina che non c’è più, in una Trastevere che non c’è più”.

La storia è quella di un mito intramontabile del cinema italiano: Alberto Sordi, “l’ottavo re di Roma”, che il 15 giugno del 2020 avrebbe compiuto cento anni. In attesa dell’apertura al pubblico della grande mostra romana a Villa Sordi dedicata all’attore, prevista per settembre, Nicola Manuppelli, prolifico scrittore milanese trapiantato a Piacenza ma innamorato di Roma da sempre – e traduttore specializzato di letteratura americana -, ha deciso di dedicargli un libro: “A Roma con Alberto Sordi, da Trastevere a Kansas city” (Giulio Perrone Editore), uscito da pochi giorni in libreria.

“Perchè certo non si può parlare di Roma senza raccontare di Sordi e non si può parlare di Sordi senza lasciarsi catturare dal fascino unico di una città tutta da esplorare e difficile da possedere”- ha sottolineato lo scrittore, che la capitale e il suo personaggio simbolo – l’Albertone nazionale, che pure nella sua umiltà non voleva essere chiamato così – li conosce bene entrambi. Forse allora più che di storia, per questo libro sarebbe meglio parlare di storie: se il filo conduttore seguito da Manuppelli è infatti quello biografico, incentrato sulla vita e sulla difficile carriera dell’attore, il suo approccio, ben lontano dall’essere documentaristico, lascia ampio spazio alla digressione estemporanea. Camminando per Roma, lo scrittore si lascia trasportare dalla città e dai suoi personaggi, inserendo storie e riflessioni balzate alla mente “come se fossero note jazz”- ha spiegato -; tutto tenuto armonicamente insieme nell’opera.

“Una guida di Roma attraverso Sordi e un racconto di Sordi attraverso Roma, è così che appare il libro – ha detto l’autore -. Perché raccontare Sordi significa innazituttto raccontare i suoi luoghi: prendendo quindi le mosse da Trastevere, dove l’attore ha trascorso l’infanzia formando linguaggio e visione comica del vivere, il libro si sposta poi alla Galleria Colonna, importante per diversi ruoli interpretati da Sordi; racconta l’attentato di via Rasella, “vissuto” dall’attore che recitava poco lontano; plana su via Veneto, percorsa più volte con l’amico e collega Federico Fellini; approda a Cinecittà. E se Kansas city è il paradiso immaginario di “Un americano a Roma” (1954), il libro chiude il sipario su Villa Sordi.

Ma ciò che qui interessa a Manuppelli illuminare, non è solamente il Sordi del successo cinematografico, quello che ha raccontato la Storia del nostro Paese sia nello spettacolo, con “Polvere di stelle”(1973) , sia nei cambiamenti epocali di “I vitelloni” (1953), “Una vita difficile” (1961),”Il boom”(1963); o che ha messo a nudo costumi e vizi ancora attualissimi degli italiani in molti film dal titolo emblematico – chi non ricorda, per esempio, “Il medico della mutua” (1968), “Il vigile”(1960), Il marito”(1958), “Il vedovo”(1959)?-. Piuttosto interessa anche, e sopratutto, il Sordi degli inizi, quel doppiatore che poi si fa conoscere alla radio e fatica ad affermarsi nel cinema, approdandovi a soli trent’anni; ma non si arrende, fino a diventare un gigante della settima arte. E così, come nel cabaret, dove gradualmente intervengono musica, comici e ballerine, spuntano nel libro numerosi aneddoti ed episodi divertenti che lo allontanano dalla forma classica del saggio.

Il Sordi che doppia Oliver Hardy, è lo stesso che scherza sempre con Amedeo Nazzari imitandone la voce, o con De Sica, da lui spinto e fatto cadere più volte per burla; quel mattatore che non rinuncerà ad avere la parte in in due film considerati flop colossali della cinematografia dell’epoca: “Lo sceicco bianco”( 1954) e “Mamma mia, che impressione”! (1951). Sarà proprio l’ostinata forza di volontà dell’attore romano, unita alla sua spericolata follia, ad aiutarlo ad arrivare al successo nel cinema. Battute improvvisate genialmente e capacità di calarsi nei personaggi porteranno alla ribalta romana e nazionale un artista a tutto tondo ed ineguagliabile. E mentre lo stesso autore quasi gioca con il suo protagonista, con le sue avventure e con i luoghi romani che entrambi amano, altri preziosi cammei del calibro di Fellini, De Sica, Monicelli, Sonego, Monica Vitti e Fabrizi, completano e arricchiscono il quadro. Senza dimenticare Silvana Mangano, che decretò il successo di Sordi in “Un americano a Roma”, ritenendo la scena dell’attore la più riuscita del film.

Con una scrittura agile e fresca, che può far riscoprire l’attore romano per eccellenza anche alle giovani generazioni, lasciando spazio al divertimento, Nicola Manuppelli in queste pagine ha fatto ampiamente sua la lezione di Sordi; per cui “la vita è per tre quarti comica”. Una lezione che, specie in questi tempi difficili, ognuno di noi farebbe bene ad assaporare.