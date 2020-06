Abbigliamento e maschere da sci: tutto l’indispensabile per scendere in pista

L’abbigliamento da sci deve rispondere a una serie di caratteristiche in termini di comodità, praticità e anche stile.

Dalla maschera fino ad arrivare agli scarponi, ogni elemento deve proteggere dal freddo ma al contempo rendere fluidi i movimenti dello sciatore, perché l’esperienza sulle piste sia indimenticabile e sicura. Per questo è necessario orientarsi sempre su prodotti di qualità, che possano garantire una perfetta funzionalità senza rinunciare al comfort.

Maschere da sci: caratteristiche e differenze

Prima di scendere in pista è importante, allora, provvedere all’acquisto di tutta l’attrezzatura, gli accessori e l’abbigliamento indispensabili per sciare al meglio. È importante, ad esempio, indossare sempre maschere da sci adeguate, che possano proteggere gli occhi dal vento freddo, dai raggi solari e dalle particelle di ghiaccio. Nella scelta del modello bisogna innanzitutto tenere conto del fatto che le maschere presentano diverse tipologie di lenti, ognuna delle quali indicata in condizioni meteorologiche specifiche: nel caso di giornate limpide e soleggiate, per esempio, occorreranno lenti più scure, mentre in caso di tempo nuvoloso o di visibilità ridotta, una tonalità gialla o rosata aiuterà a focalizzare meglio la pista. Nel caso in cui si abbia la necessità di sciare con gli occhiali da vista, invece, sono indicati gli appositi modelli Over The Glasses (OTG).

Altrettanto importante sarà scegliere una maschera da sci che eviti la formazione di condensa. Nel caso in cui si opti per articoli con lenti singole, sarà dunque importante orientarsi verso modelli con la parte interna della lente appositamente trattata per risultare anti-condensa. In alternativa, si può decidere di ricorrere a maschere con doppie lenti, che impediscono alla condensa di formarsi grazie alla sacca d’aria presente tra i due vetri. Infine, va sempre tenuto conto, nella scelta della maschera, che essa risulti del tutto compatibile con il casco, così da assicurare allo sciatore la massima sicurezza durante l’esperienza in pista.

Abbigliamento da sci: dall’intimo tecnico agli scarponi

Un buon abbigliamento da sci comprende innanzitutto l’intimo tecnico che, oltre a proteggere dal freddo, deve necessariamente risultare anche elastico e traspirante: pura lana merinos, lycra e poliestere sono i tessuti più utilizzati sia nelle calze che nelle maglie. Medesime caratteristiche di traspirazione si dovranno ritrovare nelle giacche e nei pantaloni, con una particolare attenzione anche per l’impermeabilità. È indispensabile scegliere materiale tecnico di qualità anche per quanto riguarda i guanti, soprattutto perché dovranno consentire allo sciatore di impugnare senza alcuna difficoltà i bastoncini da sci.

Infine, vanno scelti con attenzione gli scarponi da sci, per i quali si deve tenere conto di diversi, importanti fattori, tra cui per esempio flessibilità, forma del rivestimento interno e, ovviamente, misura, guardando alla specifica scala di riferimento Mondopoint.

Acquistare abbigliamento e maschere da sci in sicurezza sui canali digitali

