Addio a Fabrizio Perazzi, storico presidente dell’Ordine degli ingegneri “Esempio per i più giovani”

“Con la scomparsa dell’ingegner Fabrizio Perazzi, Piacenza piange la figura autorevole e stimata di un professionista che ha guidato a lungo e con dedizione la propria categoria, rappresentando un solido riferimento per i colleghi e, in particolar modo, un esempio per i più giovani, nella condivisione generosa del suo patrimonio di esperienza e competenze”.

Così il sindaco Patrizia Barbieri esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa, all’età di 83 anni, dello storico presidente dell’Ordine degli Ingegneri, “ai cui componenti, così come ai familiari tutti, siamo vicini in questo momento, ricordando l’impegno con cui si è sempre fatto portavoce delle istanze del settore e garante di un’etica del lavoro che valorizzasse sia le specializzazioni tecniche, sia le regole deontologiche”.