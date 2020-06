Addio a Pietro Aglianò, il cordoglio di Comune e Legambiente Piacenza

Il sindaco Patrizia Barbieri esprime, anche a nome dei colleghi di Giunta, il cordoglio dell’Amministrazione per la prematura scomparsa di Pietro Aglianò, in servizio presso gli sportelli Informasociale del Comune di Piacenza dopo i tanti anni trascorsi all’Informagiovani, di cui aveva seguito i primi passi – quando la sede ancora si trovava in via Taverna – accompagnandone, nel tempo, la crescita e l’evoluzione.

“Per moltissimi cittadini – sottolinea Patrizia Barbieri . ha rappresentato un punto di riferimento prezioso, sempre disponibile nel fornire un aiuto, con la gentilezza autentica di chi svolge il proprio lavoro con amore e senso di responsabilità. Caratteristiche che lo hanno contraddistinto sia nella capacità di relazionarsi con i ragazzi, peraltro in un’epoca in cui la tecnologia non consentiva certo le opportunità e l’autonomia che conosciamo oggi, sia nell’attenzione e nella sensibilità con cui, successivamente, ha seguito progetti e iniziative nell’ambito dei servizi sociali”. “Piacenza – conclude il sindaco – ne ricorderà l’impegno civico, l’attenzione alla tutela dell’ambiente e alla mobilità sostenibile, in particolare attraverso l’associazione Fiab Amolabici di cui è stato anche presidente. A tutti i suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze”.

IL CORDOGLIO DI LEGAMBIENTE PIACENZA – Anche Legambiente ricorda Aglianò:”Caro Pietro, ci mancherai tantissimo! Come amico da tanti anni, come socio e come compagno di innumerevoli iniziative a difesa della nostra città e dell’ambiente con Fiabamolabici. Ci mancherà la tua ironia, i commenti arguti, l’intelligenza delle tue osservazioni e proposte. Ci mancherà non vederti più in sella alla tua bicicletta o nelle tante riunioni, gite, cene che in questi anni ci hanno fatto incontrare in un cammino comune. Te ne sei andato in punta di piedi, con quella marcata riservatezza che ti ha sempre distinto. La comunità piacentina sarà più povera senza la tua presenza ma arricchita dal tuo prezioso contributo”.