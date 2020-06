Commozione e unità all’arena Daturi di Piacenza in occasione della Santa Messa in suffragio delle vittime del Covid-19.

“Ricordiamo, e cioè portiamo nel cuore, il dolore e la carità di questi mesi”. Lo ha detto il vescovo Gianni durante l’omelia della Santa messa. Un modo per essere uniti in preghiera, “perché siamo una famiglia” ha detto il vescovo, e salutare i nostri dati vittime del coronavirus, e che non è stato possibile accompagnare nell’ultimo viaggio, a causa delle limitazioni imposte per contenere il contagio. “Oggi ricordiamo tutti, anche i nostri sacerdoti che ci hanno lasciato, i sanitari che tanto si sono impegnati nel fronteggiare la malattia e ora pensiamo a come affrontare questa crisi economica e sociale che si sta palesando” – le parole di Ambrosio.

Il rito celebrato dal vescovo Gianni Ambrosio, voluto dal Comune di Piacenza e dalla Diocesi di Piacenza e Bobbio, raccoglie la comunità di fedeli nel giusto ricordo di coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus e che, in periodo di lockdown, non hanno potuto ricevere il conforto della vicinanza dei propri affetti, né l’accompagnamento nelle esequie o la presenza dei propri cari nel momento del commiato.

Il discorso del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri

IL SALUTO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI PAOLA DE MICHELI

Anche se non ho potuto essere presente fisicamente alla messa che si celebra sabato 20 giugno a Piacenza in suffragio delle vittime del Covid19, mi unirò con lo spirito e con la preghiera a tutti voi in raccoglimento all’arena Daturi.

Ce lo siamo detti tante volte in questi mesi durissimi, quanto sia stato crudele e ingiusto – a causa delle precauzioni obbligate contro la diffusione della malattia – non poterci congedare dai nostri cari che non ce l’hanno fatta.

Ognuno di noi ha perso una persona a cui voleva bene in questa battaglia contro il virus. Che sia un parente, un amico o un conoscente. Il lutto e il senso di smarrimento della perdita hanno toccato davvero tutti.

Per questo sono certa che la celebrazione voluta dalla Diocesi e dal Comune di Piacenza per rendere omaggio a chi non c’è più si trasformerà in un grande abbraccio collettivo della nostra comunità a tutte le persone che hanno sofferto.

Vi sono vicina e prego insieme a voi.