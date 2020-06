Alsenese, quattro giocatrici ai saluti

E’ tempo di saluti in casa Pallavolo Alsenese, con il sodalizio piacentino che si congeda da quattro atlete protagoniste nello scorso campionato di B1 femminile nella squadra targata Conad.

Con una nota, la società del presidente Stiliano Faroldi ha voluto “ringraziare le centrali Margherita Rovellini e Chiara Dall’Acqua, la palleggiatrice Isotta Visconti (nella foto) e la schiacciatrice-libero Chiara Candio per l’impegno profuso in maglia gialloblù” formulando loro “l’in bocca al lupo per il futuro”.