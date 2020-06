Altri due rinnovi in casa Fiorenzuola: Arrondini e Hathaway

Altri due rinnovi in casa Fiorenzuola in vista del prossimo campionato. Resteranno in rossonero anche Davide Arrondini e Alex Hathaway.

Arrondini, attaccante classe 1999, è arrivato in rossonero nella scorsa stagione proveniente dalle fila del Classe, e durante la stagione sotto la guida di Mister Luca Tabbiani ha totalizzato 24 presenze, entrando in campo in tutte le partite disputate e realizzando 6 reti, di cui ben 5 fuori casa. Hathaway, centrocampista classe 2002, proviene invece dall’Academy rossonera e nelle ultime due stagioni ha collezionato 6 presenze in campo nelle gestioni di Tabbiani e, prima, di Lucio Brando.