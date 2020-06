A Piacenza seconda parte della settimana ancora segnata da tempo instabile.

Giovedì 11 giugno – indicano le previsioni Arpae – nuvolosità variabile con piogge sparse in pianura, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità.

Migliora venerdì 12 giugno: nuvoloso al mattino, al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso. Massime in aumento fino ai 27 gradi in pianura.