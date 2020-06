Andràtuttobene, grazie alla vendita delle magliette l’acquisto di materiale sanitario per il 118 di Bobbio

Grazie alla vendita delle magliette #andràtuttobene, promossa dal negozio di abbigliamento “And You Store”, sono stati acquistati dispositivi sanitari per il 118 dell’ospedale di Bobbio.

L’iniziativa di solidarietà era stata lanciata a marzo dai titolari – Manuele Bulla e Rocco Inzitari – intenzionati a far scattare la macchina della solidarietà a sostegno del nostro sistema sanitario, messo sotto grande stress dall’emergenza coronavirus.

Con i proventi della vendita delle magliette con l’hashtag #andràtuttobene è stato donato un software per elettrocardiogramma con 12 derivazioni e altrettanti cavi, placche per bambini e adulti, e un misuratore pediatrico per saturazione.