Andrea, maturando al Marcora “Nessuno si poteva immaginare un esame così, i prof ci hanno aiutato”

All’inizio del suo ultimo anno da studente dell’alberghiero al Raineri Marcora di Piacenza Andrea Maione non poteva certo aspettarsi un esame così. “L’importante alla fine è terminare il percorso” – assicura però poco prima di iniziare la prova unica orale, prevista per gli studenti italiani in questa maturità segnata dall’emergenza coronavirus.

All’istituto piacentino le commissioni d’esame – che hanno preso il via nella mattinata del 17 giugno e si concluderanno il 29 giugno – sono 8, mentre i candidati sono in tutto 200. Superato l’esame al termoscanner, per favorire il mantenimento del distanziamento fisico, gli studenti svolgeranno le prove presso la palestra della scuola. Andrea ripercorre l’avvicinamento al giorno più importante della sua carriera scolastica. “E’ stato un anno particolare – afferma -, in quanto dovendo fare tutto da casa ci è mancata la preparazione che solitamente hanno gli altri maturandi, con prove e simulazioni. Ciononostante i prof. ci hanno aiutato – aggiunge -, con interrogazioni su tutto il programma in modo da farci entrare nell’ottica dell’esame. Inoltre, la versione “semplificata” della maturità ci ha permesso di avere le stesse possibilità degli anni precedenti”. “Nessuno – conclude – si poteva immaginare un’esame così”.