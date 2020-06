Ansia da covid e lutti negati: l’associazione “La Ricerca” attiva un servizio dedicato

“Problemi legati al Covid, ai lutti “negati” nei tragici giorni di massima emergenza-sanitaria, ma anche problemi di tutti i giorni che possono colpire chiunque di noi, legati a crisi familiari, alla perdita del lavoro, all’aggravarsi di una malattia. Sofferenza, ansie, paure, interrogativi che ci angosciano perché temiamo che nostro figlio sia entrato in contatto con sostanze stupefacenti, o perché nostro marito o nostra moglie o nostro padre sia diventato schiavo del gioco d’azzardo: Che fare? A chi chiedere aiuto?”

Così l’associazione “La Ricerca” di Piacenza presenta il nuovo servizio Ar.CA (Area Consulenze e ascolto) rivolto alle persone e alle famiglie in difficoltà. “Un’iniziativa – spiegano i responsabili – concomitante al completo riavvio delle attività in sede, con il ripristino degli orari di apertura ante-Covid (unica eccezione l’attività dei gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto che proseguiranno i percorsi già attivati a distanza attraverso videochiamate con cellulare o computer ancora per qualche settimana). Per accedere all’Ar.CA. bisogna chiamare il numero di cellulare dedicato che è 346.6747670. Risponde Donatella Peroni, operatrice storica dell’associazione, e tramite lei dopo un primo colloquio si entra in contatto con professionisti dell’ascolto, ciascuno con una propria competenza legata alla complessità delle problematiche che possono affliggere le persone: la difficoltà ad affrontare un lutto, una malattia, il pesante carico di responsabilità che implica il prendersi totalmente cura di un proprio familiare non autosufficiente, la perdita del lavoro, una crisi in famiglia, problemi di coppia, incomunicabilità con i figli, problemi legati alla dipendenza da sostanze, da alcol, dal gioco d’azzardo. Difficoltà che si sono acuite in queste settimane di lockdown”.

“Diversi ci hanno chiamati proprio perché afflitti da ansia, paure legate all’emergenza-sanitaria – fanno sapere gli operatori dell’associazione -. Per chi ha perso una persona cara in questi giorni drammatici della pandemia “La Ricerca” sta organizzando percorsi appositi per i “lutti negati” per l’emergenza coronavirus. Il cellulare di Ar.CA: 346.6747670 è in funzione nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. Stessi orari di apertura della sede dell’associazione in Stradone Farnese 96 (numero del centralino 0523.338710)”. “Nella portineria – viene specificato – è stata allestita una postazione ufficio per presidiare le modalità di ingresso e di comportamento dei dipendenti e dei visitatori nel rispetto delle disposizioni governative per la tutela della salute di tutti. Sono ripresi anche i colloqui individuali, per i quali è possibile utilizzare la saletta al piano terra, la biblioteca, il salone e alcuni uffici al primo e al secondo piano. Unica eccezione l’attività dei gruppi Ama (Auto-Mutuo-Aiuto) che proseguiranno i percorsi già attivati a distanza attraverso videochiamate con cellulare o computer ancora per qualche settimana”.