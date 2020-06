Cade rovinosamente dalla bici: anziano trasportato all’ospedale di Parma.

E’ successo nella tarda mattinata del 23 giugno: l’uomo, un 77enne, stava percorrendo in discesa – in sella alla sua bicicletta da corsa – via del Pontiere dall’argine del Po in direzione di via 21 aprile. Mentre si trovava all’imbocco del sottopassaggio, sulla pista ciclopedonale, forse a causa del manto stradale disconnesso ha perso l’equilibrio, cadendo malamente a terra.

Una guardia giurata fuori servizio si è quindi fermata a prestare soccorso: immediati sono giunti sul posto i rinforzi, con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto medica del 118. Le ferite e i traumi riportati dall’uomo sono apparsi subito gravi, i sanitari hanno quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Parma, atterrato nell’elisuperficie situata alla Galleana.

Il 77enne è stato trasportato in volo all’Ospedale Maggiore della città ducale.

Agli agenti della Polizia Locale di Piacenza il compito di accertare quanto successo.