Anziano investito in via Farnesiana mentre era in sella alla sua bici. E’ grave

Intorno alle 19 di lunedì 29 giugno un anziano in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un suv in transito lungo via Farnesiana a Piacenza.

Il ciclista ferito è stato soccorso dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza e dal personale medico ed infermieristico del 118. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in gravissime condizioni al Pronto Soccorso.

Ai carabinieri del nucleo radiomobile di Piacenza ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico Per il tempo necessario ai soccorsi e per i rilievi di legge.