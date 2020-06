Assigeco, Giannoni resta al timone del settore giovanile

MAX GIANNONI RESTA AL TIMONE DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSOBLU

Nel segno della continuità. Massimiliano Giannoni continuerà a rivestire il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile dell’UCC Assigeco Piacenza per le prossime tre stagioni con l’obiettivo di consolidare quanto di buono fatto la scorsa annata, ma anche di continuare a svolgere un ruolo di riferimento per l’attività giovanile sul territorio.

“Non posso che ringraziare la società per avermi affidato un progetto triennale – dice coach Giannoni – che di questi tempi è cosa assolutamente rara. Il fatto di avere davanti tre anni di lavoro ci consente di programmare bene il progetto di rilancio del settore giovanile Assigeco che l’anno scorso ha vissuto il suo punto di partenza”.

Gli obiettivi sono chiari: “Dare maggior spinta al vivaio e alzare ulteriormente la qualità del nostro lavoro – afferma Giannoni – perché solo in questo modo potremo cercare di essere ancor di più un punto di riferimento per il territorio lodigiano e piacentino. Posso garantire che, assieme al mio staff, metteremo il massimo impegno per fare in modo che questo accada. Ciò che mi inorgoglisce è la possibilità, a partire già da quest’anno, di riaprire la foresteria, che ci consentirà di sfruttare appieno le potenzialità del Campus. L’idea sarà quella di operare un reclutamento che sarà prettamente territoriale per le prime fasce del vivaio, mentre per i più grandi questa attività potrà anche essere allargata”.

L’idea però è quella di valorizzare il più possibile il territorio: “Sicuramente la nostra offerta sarà ampia e ci auguriamo che questo progetto possa dare i frutti sperati nell’arco temporale che ci siamo prefissati per questo tipo di lavoro. Ma quello che deve essere il nostro punto di partenza è dare ai ragazzi del lodigiano e di Piacenza la possibilità di allenarsi e giocare al più alto livello possibile”.

