“Ripreso il 50% delle prestazioni programmate, per tornare ai livelli pre Covid necessario un anno”

“L’ho già detto e lo ribadisco, il virus circola ancora anche se le temperature miti, le mascherine e il rispetto del distanziamento sociale, hanno dato i loro risultati”.

Lo specifica il direttore dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino durante l’audizione in consiglio comunale, in merito alla situazione attuale e alla fase di post emergenza Covid.

“Qualche positivo lo troviamo ancora, anche tra pazienti ricoverati per altre patologie come – dice – recentemente in 2/3 donne in gravidanza”.

Al momento i malati in terapia intensiva sono 11, 6 a Piacenza e altri 5 in altre aziende ospedaliere. I ricoverati per polmonite sono 46, la cui guarigione, ricorda Baldino, è lunga e complessa. I decessi registrati a Piacenza sono complessivamente 974.

Come ci si prepara a un eventuale ritorno del virus? “Mantenere alta la sorveglianza sanitaria e aumentare la dotazione di posti in terapia intensiva senza dover andare ancora ad occupare le sale operatorie – spiega Baldino – nel giro di qualche ora. Al terzo piano del polichirurgico blocco A presso la pneumologia se ne potranno ricavare a 25 – 30, lo stesso andremo a fare a Castelsangiovanni e a Fiorenzuola. In condizioni normali abbiamo 15 posti di terapia intensiva, grazie a questi interventi che saranno conclusi entro la fine di agosto, ne avremo 54, più altri 30 di subintensiva, secondo una logica di flessibilità”.

“Durante l’emergenza abbiamo assunto 300 professionisti in più, per la maggior parte si tratta di infermieri, perché sappiamo bene quale sia la difficoltà nel reperire personale medico. Resteranno fino alla fine dell’anno e ho già chiesto alla Regione di poterli avere a disposizione anche per tutto il prossimo anno” dice Baldino.

“In questo momento abbiamo riattivato 46 sedute operatorie alla settimana, cui si aggiungono altre 11 presso la casa di cura Piacenza. La nostra media pre covid era di 70 alla settimana. Al momenti tutti i reparti hanno riaperto e abbiamo recuperato il 50% delle prestazioni sospese”.

“Il ripristino della normalità non vuol dire che tra 10-15 giorni tutto tornerà come prima. Ora dobbiamo rispettare una serie di prescrizioni di sicurezza che condizionano la produttività. Per tornare come prima sarà necessario attendere un anno”.

Sulla questione dei pronto soccorso periferici, Baldino ribadisce che non c’è nessuna intenzione di chiudere quelli di Fiorenzuola e Castelsangiovanni. “Ma è un dato di fatto che il Pronto Soccorso è il punto più sensibile per le infezioni. Lo si è visto al San Raffaele. Sia per la delicatezza dei percorsi che per la dotazione di personale richiesto, si è deciso di rinviare l’apertura di Fiorenzuola e Castello di qualche settimana. Quando sarà possibile tornare come prima? Dipende dall’andamento dell’epidemia e comunque non oltre il 15 di settembre”.

La parola passa poi ai consiglieri comunali.

Non risparmia critiche il consigliere del Gruppo Misto Michele Giardino. “La sua gestione, direttore Baldino, è stata troppo attendista, non ha fatto la differenza” ha detto il consigliere, elogiando lo spirito di iniziativa del professor Luigi Cavanna che è andato a visitare i malati casa per casa. Sempre Giardino ha contestato il mancato coinvolgimento dei medici di medicina generale, lasciati senza linee guida e senza dispositivi di protezione individuale.

“Non sono d’accordo con quanto detto dal collega. Ci siamo trovati ad affrontare qualcosa di impensato, l’azienda ha lavorato bene viste le condizioni date: io lo so perché l’ho vissuto in prima persona” ribatte Lorella Capucciati (Lega). “Piacenza avrebbe meritato maggiore sostegno, così come la nostra Ausl, ma qualcuno riteneva prioritario fare gli aperitivi dai cinesi”.