Auto contro moto, due incidenti “gemelli” sulla Statale 45

Con la ripresa della mobilità sulle strade assistiamo purtroppo al riproporsi degli incidenti stradali.

Lungo la Statale 45 ne sono accaduti due a pochi minuti di distanza uno dall’altro nel primo pomeriggio di sabato 6 giugno a Niviano di Rivergaro e a Quadrelli di Travo.

Con dinamica del tutto simile: lo scontro si è verificato tra una moto e una vettura.

Nelle foto l’incidente di Niviano con una moto a contatto con un Bmw al semaforo. Sul posto per i rilievi la polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia Valluretta e i soccorsi del 118 con le ambulanze della Pubblica S. Agata e della Pubblica Valnure insieme all’auto infermieristica. Non sono gravi le condizioni dei feriti.

A Quadrelli scontro sempre tra un’auto e una moto e anche in questo caso sono due i feriti soccorsi dalla Pubblica Valtrebbia e dall’ambulanza del 118 di Bobbio. Anche in questo le loro condizioni sono serie ma non si troverebbero in pericolo di vita.