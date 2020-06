Auto esce di strada e si ribalta: 63enne ferito

Esce di strada e si ribalta con l’auto. Sono serie le condizioni di un 63enne rimasto coinvolto nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno in un incidente stradale lungo la Provinciale 6 bis, nel tratto compreso tra Carpaneto e Castellarquato, nei presso del bivio dell’abitato di Sant’Antonio.

L’uomo, alla guida di una Lancia Y, per cause in corso di accertamento ha improvvisamente perso il controllo della vettura, uscendo di uscendo di strada e ribaltandosi nel canale adiacente alla carreggiata: è stato soccorso dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Lugagnano, intervenuta insieme all’auto infermieristica del 118 della postazione di Roveleto di Cadeo e ai Vigili del Fuoco di Fiorenzuola (nelle foto l’intervento dei soccorsi).

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri. Il 63enne, rimasto ferito in modo serio, è stato condotto al pronto soccorso di Piacenza.